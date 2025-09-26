China exigirá licenças de exportação de veículos elétricos para proteger imagem de marcas no exterior

PEQUIM (Reuters) - A China exigirá licenças de exportação para carros elétricos a partir do ano que vem, informou o Ministério do Comércio nesta sexta-feira, em um movimento para reduzir a concorrência desleal e proteger a reputação das marcas automotivas do país no exterior.

Vendedores de carros elétricos deverão seguir as regras que determinam que apenas as montadoras e suas empresas autorizadas solicitem licenças de exportação. Os veículos a gasolina e híbridos já estão sujeitos ao gerenciamento de licenças de acordo com a estrutura atual do regramento.

Wu Songquan, diretor do escritório de pesquisa de políticas do Centro de Pesquisa de Tecnologia Automotiva da China, citou preocupações sobre exportadores não autorizados que enviam veículos elétricos para mercados estrangeiros onde os serviços pós-venda não estão estabelecidos, prejudicando a experiência do usuário e a reputação das marcas chinesas.