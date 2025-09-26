Consumidores da zona do euro elevam expectativas de inflação, mostra pesquisa do BCE

FRANKFURT (Reuters) - Os consumidores da zona do euro elevaram algumas de suas expectativas de inflação em agosto e viram um crescimento maior da renda ao longo dos próximos 12 meses, mostrou a Pesquisa Mensal de Expectativas do Consumidor do Banco Central Europeu nesta sexta-feira.

A mediana das expectativas de inflação para os próximos 12 meses aumentou em agosto para 2,8%, de 2,6% no mês anterior, enquanto as expectativas para os próximos cinco anos subiram para 2,2%, de 2,1%, seu nível mais alto desde agosto de 2022.

No entanto, as expectativas para os próximos três anos permaneceram em 2,5%, informou o BCE com base em uma pesquisa com 19.000 adultos em 11 países da zona do euro.