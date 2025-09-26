Dólar cai no Brasil após dado de inflação dentro do esperado nos EUA

Às 10h09, o dólar à vista tinha baixa de 0,51%, aos R$5,3376 na venda, na mínima do dia até o momento.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,54%, a R$5,3410.

O Departamento do Comércio dos EUA informou que o índice de preços PCE subiu 0,3% em agosto, depois de alta de 0,2% em julho. Nos 12 meses até agosto, o indicador avançou 2,7%, depois de ter subido 2,6% em julho.

O núcleo do índice, que exclui os componentes voláteis de alimentos e energia, teve alta de 0,2% no mês passado, mesma taxa de julho. Nos 12 meses até agosto, houve alta de 2,9% no núcleo, igual a julho.

Os resultados do PCE ficaram em linha com todas as medianas das projeções dos economistas ouvidos pela Reuters.

As taxas dos Treasuries e o dólar cederam no exterior após a divulgação, o que dava suporte à baixa da cotação da moeda norte-americana também no Brasil.