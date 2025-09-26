Gastos do consumidor dos EUA sobem mais que o esperado em agosto

Os gastos avançaram apesar de uma desaceleração significativa do mercado de trabalho, marcada por um crescimento de empregos em ritmo lento nos últimos três meses. Isso está sendo impulsionado pelas famílias de alta renda, já que um mercado de ações robusto e os preços ainda elevados dos imóveis aumentam sua riqueza. Dados do Federal Reserve deste mês mostraram que a riqueza das famílias saltou para um recorde de US$176,3 trilhões no segundo trimestre.

No entanto, as famílias de baixa renda estão enfrentando dificuldades e arcando com uma grande parte do ônus dos preços mais altos dos produtos devido às tarifas de importação.

Os gastos fortes dos consumidores contribuíram para que o Produto Interno Bruto crescesse a uma taxa anualizada de 3,8% no segundo trimestre, a mais forte em quase dois anos. As estimativas de crescimento para o terceiro trimestre estão convergindo para um ritmo de 2,5%.

Os economistas esperam que os gastos diminuam consideravelmente até o final do ano, afetados pelos preços mais altos. O aumento da inflação tem sido lento em resposta às tarifas do presidente Donald Trump, uma vez que as empresas venderam estoques acumulados antes da entrada em vigor das tarifas e até mesmo absorveram algumas delas.

O índice de preços PCE subiu 0,3% em agosto, depois de alta de 0,2% em julho, informou o Escritório. Nos 12 meses até agosto, o PCE avançou 2,7%, depois de ter subido 2,6% em julho.

Excluindo os componentes voláteis de alimentos e energia, o índice teve alta de 0,2% no mês passado, mesma taxa de julho. Nos 12 meses até agosto, o núcleo do índice aumentou 2,9%, o mesmo que em julho.