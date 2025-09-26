Gol encerra discussões de fusão e acordo de codeshare com Azul

A Gol também pediu à Azul a rescisão dos acordos acertados em maio de 2024, que tinham por objetivo estabelecer uma cooperação comercial via codeshare para conectar suas respectivas malhas aéreas no Brasil, acordos que também foram alvo de críticas do órgão de defesa da concorrência.

No início do mês, o Cade deu 30 dias para que as duas companhias aéreas notificassem a autarquia sobre o acordo de codeshare, impedindo a sua expansão até que o órgão avaliasse o negócio, sob pena do negócio ser considerado como prática de "gun jumping" em maio de 2026.

O presidente do Cade, Gustavo Augusto de Lima, chamou atenção de Gol e Azul por anunciarem amplamente o acordo de codeshare e planos de fusão, mas não notificarem o Cade sobre suas intenções.

A união das duas empresas, sob a justificativa de que buscavam fortalecer suas operações frente a um cenário desafiador para companhias aéreas na região, deteria cerca de 60% do mercado de aviação doméstico, superando os 40% da concorrente Latam, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

A Azul, que está em recuperação judicial nos Estados Unidos desde maio, por sua vez, afirmou também em fato relevante que está comprometida com o "processo de fortalecimento da sua estrutura de capital".

Tanto Gol quanto Azul afirmaram que vão honrar as passagens já emitidas durante a vigência do acordo de codeshare.