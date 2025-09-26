Ibovespa tem alta discreta com ajuda do setor financeiro; Braskem desaba

O volume financeiro somou apenas R$15,96 bilhões, bem abaixo da média diária do mês de R$22,6 bilhões, que é menor do que a média do ano, de R$23,8 bilhões.

De acordo com o analista de investimentos Gabriel Mollo, da Daycoval Corretora, a fraqueza de Vale e Petrobras acabou debilitando o Ibovespa, dado o peso relevante que têm no índice, mas o pregão também refletiu um pouco de "compasso de espera" para um possível encontro entre os presidentes dos EUA e Brasil.

Na terça-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, surpreendeu ao afirmar, durante seu discurso na Assembleia-Geral da ONU, que havia se encontrado com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva brevemente nos bastidores e que havia gostado do brasileiro, acrescentando que eles conversariam na próxima semana.

Dizendo-se "satisfeito" com a rápida conversa que teve com Trump na terça-feira após fazer seu discurso de abertura na ONU em Nova York, Lula confirmou na quarta-feira a possibilidade de uma reunião entre os dois nos próximos dias.

"Lula e Trump devem se encontrar para discutir sobre as tarifas (comerciais) e isso pode influenciar bastante o comportamento da bolsa", afirmou Mollo.

Em Wall Street, os principais índices acionários fecharam em alta, após dados de inflação dentro do esperado alimentarem as perspectivas de queda de juros nos Estados Unidos neste ano. O S&P 500, uma das referências do mercado acionário norte-americano, registrou acréscimo de 0,59%.