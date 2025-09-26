Ibovespa tem variação modesta com suporte de Petrobras, mas queda de Vale e tombo de Braskem

Wall Street tinha também uma sessão de variações modestas, tendo no radar dados de inflação nos Estados Unidos que aliviarem receios de que as pressões persistentes sobre os preços possam adiar os cortes de juros pelo Federal Reserve.

O S&P 500, uma das referências do mercado acionário norte-americano, mostrava acréscimo de 0,06%.

Nos EUA, o índice de preços PCE, medida de inflação preferida do Fed, subiu 0,3% em agosto, depois de alta de 0,2% em julho. Nos 12 meses até agosto, o PCE avançou 2,7%, depois de ter subido 2,6% em julho.

Na visão do economista-chefe da Nomad, Danilo Igliori, os dados dificilmente devem mudar a rota dos diretores Fed, "que já sinalizaram na semana passada a intenção de promover mais dois cortes de 0,25 ponto percentual até o fim do ano".

DESTAQUES

- PETROBRAS PN valorizava-se 0,74%, endossada pelo sinal positivo nos preços do petróleo no exterior, onde o barril sob o contrato Brent subia 1,28%. PETROBRAS ON mostrava elevação de 0,77%.