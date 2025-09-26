Índices sobem conforme investidores avaliam dados de inflação

O relatório do índice de despesas de consumo pessoal do Departamento de Comércio para agosto mostrou que a inflação se comportou como esperado, enquanto a renda pessoal e os gastos do consumidor surpreenderam positivamente.

Os preços aumentaram 0,3% no mês passado e 2,7% em relação ao ano anterior, em linha com as estimativas dos economistas consultados pela Reuters. O índice PCE é considerado a medida de inflação preferida do Federal Reserve.

Os participantes do mercado têm ponderado os sinais de uma economia mais forte em relação às expectativas de mais cortes nas taxas de juros pelo Fed. Na semana passada, o banco central dos EUA cortou as taxas pela primeira vez desde dezembro e indicou que mais cortes estavam a caminho.

Os investidores estão questionando qual será o caminho do Fed daqui para frente e estão se posicionando para o final do trimestre, disse Bruce Zaro, diretor administrativo da Granite Wealth Management em Plymouth, Massachusetts.

"Para mim, isso é típico de uma fachada de fim de trimestre... Haverá alguma volatilidade durante esse período e nas semanas seguintes, porque os resultados estão chegando", disse ele.

A temporada de resultados do terceiro trimestre do S&P 500 começa em meados de outubro.