Índices sobem conforme investidores avaliam dados de inflação

Por Caroline Valetkevitch
(Reuters) - As ações nos Estados Unidos fecharam em alta nesta sexta-feira, após dados de inflação dos EUA terem, em sua maioria, ficado em linha com as expectativas, mas os principais índices registraram perdas na semana.
O S&P 500 e o Nasdaq interromperam uma sequência de três semanas de ganhos semanais.
O relatório do índice de despesas de consumo pessoal do Departamento de Comércio para agosto mostrou que a inflação se comportou como esperado, enquanto a renda pessoal e os gastos do consumidor surpreenderam positivamente.
Os preços aumentaram 0,3% no mês passado e 2,7% em relação ao ano anterior, em linha com as estimativas dos economistas consultados pela Reuters. O índice PCE é considerado a medida de inflação preferida do Federal Reserve.
Os participantes do mercado têm ponderado os sinais de uma economia mais forte em relação às expectativas de mais cortes nas taxas de juros pelo Fed. Na semana passada, o banco central dos EUA cortou as taxas pela primeira vez desde dezembro e indicou que mais cortes estavam a caminho.
Os investidores estão questionando qual será o caminho do Fed daqui para frente e estão se posicionando para o final do trimestre, disse Bruce Zaro, diretor administrativo da Granite Wealth Management em Plymouth, Massachusetts.
"Para mim, isso é típico de uma fachada de fim de trimestre... Haverá alguma volatilidade durante esse período e nas semanas seguintes, porque os resultados estão chegando", disse ele.
A temporada de resultados do terceiro trimestre do S&P 500 começa em meados de outubro.
Além disso, as ações da fabricante de caminhões Paccar, que fabrica internamente a maioria de seus caminhões para o mercado dos EUA, subiram 5,2% um dia depois que o presidente Donald Trump divulgou novas tarifas de importação, inclusive sobre caminhões pesados.
Trump também impôs novas tarifas sobre produtos farmacêuticos de marca, armários de cozinha e de banheiro, além de móveis estofados. A farmacêutica Eli Lilly ganhou 1,4%.
As ações da Electronic Arts saltaram 14,9% após relatos de que a desenvolvedora de videogames estava em negociações avançadas para fechar o capital.
O Dow Jones Industrial Average subiu 0,65%, para 46.247,29 pontos, o S&P 500 ganhou 0,59%, para 6.643,70 pontos, e o Nasdaq Composite avançou 0,44%, para 22.484,07 pontos.
Na semana, o Dow caiu 0,2%, o S&P 500 caiu 0,3% e o Nasdaq caiu 0,7%.
Os investidores também analisaram os comentários mais recentes das autoridades do Fed. O presidente do Fed de Richmond, Thomas Barkin, em uma entrevista à Bloomberg Television, disse que tinha uma confiança muito baixa nas previsões de inflação, já que as tarifas continuam a afetar a economia.
No entanto, a vice-chair do Fed Michelle Bowman citou dados recentes do mercado de trabalho e disse que era hora de "agir de forma decisiva e proativa para lidar com a diminuição do dinamismo do mercado de trabalho e os sinais emergentes de fragilidade".
Os investidores estão ansiosos para ver o relatório de emprego dos EUA de setembro, previsto para a próxima sexta-feira.
Também no horizonte, uma possível paralisação do governo poderia interromper a divulgação de dados e aumentar a incerteza nos mercados.
