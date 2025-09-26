Minério de ferro fecha semana em queda em Dalian com peso das tarifas da UE

O minério de ferro de referência de setembro na Bolsa de Cingapura caiu 0,33%, para US$105,25 a tonelada, e deve encerrar a semana com perda de 0,43%.

A Comissão Europeia planeja impor tarifas de 25% a 50% sobre o aço chinês e produtos relacionados nas próximas semanas, de acordo com o diário de negócios alemão Handelsblatt.

A medida visa limitar as importações de aço e proteger os produtores domésticos, já que o excesso de capacidade global continua a pressionar as margens de lucro.

Analistas estimam que as exportações de aço da China atingirão um recorde este ano, uma tendência exacerbada pela demanda fraca no setor imobiliário doméstico.

A restrição às importações de aço da China tem como objetivo principal apoiar os produtores nacionais de aço e garantir a sobrevivência das indústrias locais, disse um trader baseado em Cingapura, sob condição de anonimato, pois não está autorizado a falar com a imprensa.

Essas medidas refletem preocupações crescentes, conforme as economias ocidentais reconhecem cada vez mais a importância de manter alguma capacidade de fabricação doméstica para resiliência estratégica, acrescentou o trader.