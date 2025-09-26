Presidente do Fed de Richmond diz que riscos para inflação e emprego podem ser limitados

As observações preparadas por Barkin foram fornecidas antes da divulgação dos últimos dados de inflação das Despesas de Consumo Pessoal. Ele não é um eleitor das taxas de juros deste ano e ainda não indicou se apoiaria um corte na taxa de juros na reunião de outubro do banco central.

Mas, em meio a conversas sobre os riscos de inflação e no mercado de trabalho, Barkin disse que há motivos para ser "otimista" em relação a cada um deles.

Ele disse que dois processadores de alimentos em seu distrito "perderam centenas de funcionários" quando o status de imigração deles mudou, "mas conseguiram preencher esses cargos com pouca dificuldade".

"Esses não são os empregos mais atraentes, para dizer o mínimo. Se eles puderem ser substituídos em um curto espaço de tempo, isso é um sinal de que o mercado de trabalho começou a parecer um pouco instável", disse.

No entanto, como as mudanças na imigração também estão desacelerando o crescimento da força de trabalho, as mudanças na taxa de desemprego podem ser limitadas.

Da mesma forma, disse ele, as empresas querem repassar os custos de importação mais altos, mas a resistência dos consumidores, cujos orçamentos podem ter sido esticados por aumentos de preços anteriores, pode limitar o quanto os novos impostos de importação alimentam uma inflação mais ampla.