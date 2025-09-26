STOXX 600 sobe e se recupera de mínimas de 3 semanas, mas fica estável na semana

A alemã Munich Re e a francesa SCOR lideraram a alta de 2,1% do setor de seguradoras europeias, interrompendo uma série de três dias de perdas.

O setor de construção e materiais ganhou 1,1%, com a irlandesa Kingspan em alta de 1,2%, depois que a corretora Citigroup elevou seu preço-alvo.

As ações dos produtores de aço também subiram depois que o jornal alemão Handelsblatt noticiou que a Comissão Europeia planeja impor tarifas de 25% a 50% sobre o aço chinês e produtos relacionados.

A ArcelorMittal, a segunda maior siderúrgica do mundo, subiu 2,6%, enquanto a Aperam teve alta de 2,2%. A alemã Thyssenkrupp avançou 3,5% e a Salzgitter ganhou 5,2%.

As ações do setor de saúde apagaram perdas anteriores e terminaram estáveis, um dia depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou uma nova rodada de tarifas punitivas, incluindo uma taxa de importação de 100% sobre medicamentos de marca.

"Isso já estava precificado", disse Nabil Milali, gerente de portfólio de múltiplos ativos e sobreposição da Edmond de Rothschild Asset Management em Paris.