Taxas curtas dos DIs têm baixas leves após inflação dentro do esperado nos EUA

A taxa do DI (Depósito Interfinanceiro) para janeiro de 2027 estava em 14,04% no fim da tarde, em baixa de 3 pontos-base ante o ajuste de 14,07% da sessão anterior. A taxa para janeiro de 2028 marcava 13,34%, ante o ajuste de 13,374%.

Entre os contratos longos, a taxa para janeiro de 2030 estava em 13,34%, ante 13,35% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2035 tinha taxa de 13,5%, em alta de 2 pontos-base ante 13,477%.

O Departamento do Comércio dos EUA informou que o índice de preços PCE subiu 0,3% em agosto, depois de alta de 0,2% em julho. Nos 12 meses até agosto, o indicador avançou 2,7%, depois de ter subido 2,6% em julho.

O núcleo do índice, que exclui os componentes voláteis de alimentos e energia, teve alta de 0,2% no mês passado, mesma taxa de julho. Nos 12 meses até agosto, houve alta de 2,9% no núcleo, igual a julho.

Os resultados do PCE ficaram em linha com todas as medianas das projeções dos economistas ouvidos pela Reuters, reforçando a perspectiva de novo corte de juros pelo Fed no fim de outubro.

As taxas dos Treasuries e o dólar cederam no exterior logo após a divulgação, pressionando também a curva brasileira. Às 9h31, logo após a divulgação do PCE, a taxa do DI para janeiro de 2030 marcou a mínima intradia de 13,295%, em baixa de 6 pontos-base.