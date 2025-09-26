Trader Cathay Petroleum fecha acordo de comercialização com brasileira Prio, diz fonte

O executivo da trading não quis se identificar porque o acordo não era público.

O acordo entrou em vigor por volta de junho e não foi relatado anteriormente.

A Cathay, de Hong Kong, uma ativa negociadora física de petróleo, fez recentemente duas contratações de alto nível para expandir seus negócios.

A Cathay Petroleum não quis comentar.

Um porta-voz da Prio disse que a empresa não faz comentários sobre suas relações comerciais.

No entanto, o porta-voz informou que a produção de petróleo da Prio deverá ultrapassar 200.000 bpd no próximo ano, contando com o início da produção no campo Wahoo e a conclusão da aquisição de uma participação de 60% no campo Peregrino da Equinor da Noruega.