Wall Street sobe após dados de inflação oferecerem alívio sobre corte de juros

Os dados oferecem clareza após uma semana tensa, durante a qual os investidores avaliaram sinais contraditórios de autoridades do Fed. O S&P 500 e o Nasdaq devem ter sua pior semana desde o final de julho, interrompendo uma sequência de três semanas de ganhos.

Alguns analistas, no entanto, alertaram que os números da inflação não capturam o quadro completo e que o impacto das novas tarifas ainda não foi percebido.

"Ainda está por vir um repasse significativamente maior da inflação. As empresas acumularam estoques de forma agressiva durante a primeira metade do ano, o que lhes deu margem para adiar os aumentos de preços. Mas esse processo agora está se concretizando", disse Nathan Sheets, economista-chefe global do Citigroup.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,78%, para 46.305,74 pontos. O S&P 500 ganhava 0,55%, a 6.641,04 pontos, enquanto o Nasdaq Composite tinha alta de 0,32%, para 22.455,84 pontos.

O setor financeiro, com alta de cerca de 1%, impulsionava o S&P 500. As ações do setor de tecnologia subiam 0,1%, enquanto as ações do setor de energia ganhavam 1,2%.

(Reportagem de Niket Nishant, Sukriti Gupta e Purvi Agarwal em Bengaluru)