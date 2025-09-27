Bancos da Itália devem contribuir com 5 bi de euros para Orçamento de 2026, diz partido governista

ROMA (Reuters) - Os bancos nacionais da Itália devem contribuir com cerca de 5 bilhões de euros para o próximo Orçamento de 2026, disse o partido da coalizão governista Liga em um comunicado.

A proposta foi baseada em medidas de imposto sobre lucros implementadas anteriormente em vários países europeus, disse a Liga, que é liderada pelo vice-primeiro-ministro Matteo Salvini e inclui o ministro da Economia, Giancarlo Giorgetti, em suas fileiras.

"O objetivo é intervir nos lucros excessivos das principais instituições de crédito", disse a Liga.