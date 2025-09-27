Iraque retoma exportação de petróleo curdo para a Turquia após dois anos e meio

O acordo entre o governo federal do Iraque, o governo regional do Curdistão e produtores estrangeiros de petróleo que operam na região permitirá que 180.000 a 190.000 barris de petróleo bruto por dia (bpd) fluam para o porto de Ceyhan, na Turquia, disse na sexta-feira o ministro do petróleo do Iraque à emissora curda Rudaw.

PRESSÃO DOS EUA

Os Estados Unidos pressionaram por uma retomada, o que deve eventualmente trazer até 230.000 bpd de volta aos mercados internacionais, em um momento em que a Opep+ está aumentando a produção para ganhar participação de mercado.

O delegado do Iraque na Organização dos Países Exportadores de Petróleo, Mohammed al-Najjar, disse que seu país pode exportar mais do que agora após a retomada dos fluxos pelo oleoduto Kirkuk-Ceyhan, além de outros projetos planejados no porto de Basra, informou a agência de notícias estatal INA neste sábado.

"Os Estados-membros da Opep têm o direito de exigir um aumento em suas cotas (de produção), especialmente se tiverem projetos que levem a um aumento na capacidade de produção", disse ele.

O subsecretário do Ministério do Petróleo do Iraque, Bassem Mohamed, disse à Reuters que a retomada dos fluxos de petróleo curdo ajudará a aumentar as exportações do país para quase 3,6 milhões de bpd nos próximos dias.