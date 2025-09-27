Assine UOL
Economia

Iraque retoma exportação de petróleo curdo para a Turquia após dois anos e meio

Por Muayad Hameed e Maha El Dahan

(Reuters) - O petróleo bruto fluiu neste sábado por um oleoduto da região semiautônoma do Curdistão, no norte do Iraque, para a Turquia pela primeira vez em dois anos e meio, depois que um acordo provisório quebrou um impasse, disse o Ministério do Petróleo iraquiano.

"As operações começaram em ritmo acelerado e com total tranquilidade, sem registrar nenhum problema técnico significativo", disse o ministério por meio de comunicado.

O acordo entre o governo federal do Iraque, o governo regional do Curdistão e produtores estrangeiros de petróleo que operam na região permitirá que 180.000 a 190.000 barris de petróleo bruto por dia (bpd) fluam para o porto de Ceyhan, na Turquia, disse na sexta-feira o ministro do petróleo do Iraque à emissora curda Rudaw.

PRESSÃO DOS EUA

Os Estados Unidos pressionaram por uma retomada, o que deve eventualmente trazer até 230.000 bpd de volta aos mercados internacionais, em um momento em que a Opep+ está aumentando a produção para ganhar participação de mercado.

O delegado do Iraque na Organização dos Países Exportadores de Petróleo, Mohammed al-Najjar, disse que seu país pode exportar mais do que agora após a retomada dos fluxos pelo oleoduto Kirkuk-Ceyhan, além de outros projetos planejados no porto de Basra, informou a agência de notícias estatal INA neste sábado.

"Os Estados-membros da Opep têm o direito de exigir um aumento em suas cotas (de produção), especialmente se tiverem projetos que levem a um aumento na capacidade de produção", disse ele.

O subsecretário do Ministério do Petróleo do Iraque, Bassem Mohamed, disse à Reuters que a retomada dos fluxos de petróleo curdo ajudará a aumentar as exportações do país para quase 3,6 milhões de bpd nos próximos dias.

Os níveis de produção e exportação do Iraque permanecerão dentro da cota da Opep de 4,2 milhões de bpd, disse ele.

O Iraque, maior produtor do grupo, estava entre os Estados que enviaram planos atualizados à Opep em abril para fazer novos cortes na produção de petróleo para compensar o bombeamento acima das cotas acordadas.

O fluxo pelo oleoduto Kirkuk-Ceyhan foi interrompido em março de 2023, quando a Câmara de Comércio Internacional ordenou que a Turquia pagasse ao Iraque US$1,5 bilhão em danos por exportações não autorizadas pelas autoridades regionais curdas.

O ministro da Energia turco, Alparslan Bayraktar, também confirmou a retomada das exportações de petróleo do Iraque para a Turquia em uma postagem no X.

LIQUIDAÇÃO DE DÍVIDAS

O plano preliminar, acordado na última quarta-feira, exige que o governo regional do Curdistão se comprometa a entregar pelo menos 230.000 bpd à SOMO, comercializadora estatal de petróleo do Iraque, mantendo outros 50.000 bpd para uso local, de acordo com autoridades iraquianas com conhecimento do acordo.

Um comerciante independente administrará as vendas do porto turco de Ceyhan usando os preços oficiais da SOMO.

Para cada barril vendido, US$16 serão transferidos para uma conta caução e distribuídos proporcionalmente aos produtores, com o restante da receita indo para a SOMO, disseram as autoridades.

(Reportagem de Muayad Hameed e Maha El Dahan; reportagem adicional de Jaidaa Taha e Menna Alaa El Din; texto de Yousef Saba)

