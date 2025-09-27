Tarifas dos EUA ameaçam US$3,1 bilhões em exportações farmacêuticas de Cingapura

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou na quinta-feira que serão aplicadas taxas de 100% sobre as importações de medicamentos de marca às empresas, a menos que construam unidades de fabricação nos EUA.

Isso é uma preocupação para Cingapura, já que os produtos farmacêuticos representam cerca de 13% de todas as exportações para os EUA, disse Gan.

Ele disse que muitas empresas farmacêuticas em Cingapura têm planos de expandir ou aumentar sua presença comercial nos EUA, o que pode qualificá-las para uma isenção tarifária.

Gan, que se encontrou com o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, em agosto, disse que as negociações comerciais com os EUA estão em andamento, com autoridades de ambos os lados trabalhando em detalhes de possíveis acordos para os setores farmacêutico e de semicondutores.

"Em última análise, esperamos conseguir um acordo com os EUA que nos permita continuar competitivos no mercado americano e que nossas empresas farmacêuticas possam continuar exportando para o mercado americano. A questão de se a tarifa será de 15% ou qualquer outra tarifa é algo que faz parte da negociação, mas esperamos ter algum tratamento preferencial em relação à tarifa máxima atual imposta pelos EUA", disse Gan.

As exportações de Cingapura para os EUA estão sujeitas a uma tarifa básica de 10%, apesar do acordo de livre comércio em vigor com a nação insular desde 2004.