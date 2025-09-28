Kuwait Airways reestrutura capital para amortizar quase US$1 bilhão em perdas

(Reuters) - Uma reunião de acionistas da estatal Kuwait Airways aprovou uma medida contábil para extinguir 300 milhões de dinares (US$983 milhões) de perdas acumuladas por meio de uma redução de capital, informou o diário oficial neste domingo.

A Kuwait Airways afirmou anteriormente que pretende atingir o ponto de equilíbrio em 2025, após anos de prejuízos acumulados. A companhia aérea não divulgou seus resultados financeiros de 2023 e 2024.

As transportadoras regionais, assim como suas concorrentes globais, foram duramente atingidas pela pandemia da Covid-19, mas muitas companhias aéreas do Golfo viram uma forte recuperação na demanda e se tornaram participantes centrais em esforços mais amplos de diversificação econômica regional, em áreas como o turismo.