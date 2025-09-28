Opep+ planeja outro aumento na produção de petróleo em novembro, dizem fontes

Oito países da Opep+ realizarão uma reunião online em 5 de outubro para decidir sobre a produção de novembro. A Opep+ produz cerca de metade do petróleo mundial e inclui a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), a Rússia e outros aliados.

A sede da Opep e as autoridades na Arábia Saudita não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

TRAJETÓRIA DOS PREÇOS

Os preços do petróleo caíram de mais de US$80 por barril no início do ano, mas têm sido negociados em uma faixa estreita de US$60 a US$70 por barril desde que a Opep começou a aumentar a produção, em abril.

Na sexta-feira, os preços atingiram o nível mais alto desde 1º de agosto, marcando níveis acima de US$70 por barril, apoiados por ataques de drones ucranianos à infraestrutura energética da Rússia, o que interrompeu o refino e os embarques de um dos maiores exportadores de petróleo do mundo.

As reduções totais de produção do grupo atingiram, em seu pico, 5,85 milhões de barris de petróleo por dia (bpd), compostas por três elementos diferentes: cortes voluntários de 2,2 milhões de bpd, mais 1,65 milhão de bpd por oito membros e outros 2,0 milhões de bpd por todo o grupo.