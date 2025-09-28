Trabalhadores da Toyota no Brasil aprovam programa de layoff, diz sindicato

SÃO PAULO (Reuters) - Os trabalhadores da montadora japonesa Toyota aprovaram neste domingo um programa de layoff concebido para proteger emprego e renda, após um evento climático extremo que destruiu parcialmente uma de suas fábricas no Estado de São Paulo, segundo comunicado do sindicato dos trabalhadores.

Chuvas fortes e ventos causaram danos severos à fábrica da Toyota em Porto Feliz, que produz motores, levando a empresa nesta semana a paralisar a produção no local e em sua unidade de Sorocaba, onde monta veículos como Yaris, Corolla e Corolla Cross.

Neste domingo, a Toyota disse que continua avaliando os danos na unidade de Porto Feliz, acrescentando que a retomada do trabalho na fábrica de motores deve "levar meses".