Ações da China e de Hong Kong saltam com sinais de sucesso em guerra contra concorrência desordenada

XANGAI (Reuters) - As ações da China e de Hong Kong subiram nesta segunda-feira, com os investidores comprando papéis de montadoras de automóveis, empresas de energia solar e produtores de metais, diante de sinais de que a repressão de Pequim às guerras de preços está começando a dar frutos.

A confiança também foi impulsionada pela promessa do banco central de aumentar o apoio para ajudar o crescimento.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,9%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 1,54%, para uma máxima de três anos e meio. O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 1,89%.