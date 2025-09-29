Agência dos EUA acelera iniciativa de Trump de acabar com balanços trimestrais

A agência pode divulgar uma proposta até o fim deste ano ou no início de 2026, disse Atkins. Em 2018, a SEC solicitou comentários públicos sobre possíveis mudanças, mas acabou deixando o regime atual em vigor.

"O apelo do presidente foi oportuno e, portanto, estamos trabalhando para acelerar o processo", disse Atkins, falando a repórteres na sede da agência.

"Espero que, em algum momento do fim do ano, no início do próximo ano, possamos apresentar uma proposta e coletar comentários das pessoas", acrescentou.

Trump tem argumentado que a medida, proposta pela primeira vez por ele em 2018, reduziria os custos e desencorajaria a visão de curto prazo entre as empresas de capital aberto. Na época, a SEC disse que sua proposta era uma prioridade.

Desta vez, a agência parece estar totalmente de acordo, dando à proposta uma chance maior de sucesso, à medida que a Casa Branca assume maior controle da agenda da SEC.

Atkins não definiu um cronograma para a mudança.