Após visita a Bolsonaro, Tarcísio reafirma candidatura à reeleição em SP e prega anistia para pacificação

O governador, que foi ministro de Bolsonaro, disse que não tratou do futuro político com o ex-presidente.

O ex-presidente está em prisão domiciliar desde o início de agosto por ter voltado a descumprir medidas cautelares impostas pelo STF. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que acompanhou a visita de Tarcísio a seu pai, afirmou que ocorreu uma "visita de amigo", mas ressaltou que obviamente se falou de política. E deu um recado.

"Independente de como as coisas vão transcorrer daqui para frente, eu, Tarcísio e nós, partidos de centro-direita, vamos estar juntos de qualquer forma em 2026 para recolocar o Brasil nos trilhos a partir de 2027", defendeu Flávio.

Tarcísio tem sido pressionado por partidos de centro e direita a ser o candidato do grupo à sucessão presidencial, mas tem enfrentado resistências internas como do próprio deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), outro filho do ex-presidente, que mesmo nos Estados Unidos batalhando por sanções contra ministros do STF tenta se viabilizar candidato ao Palácio do Planalto.

Na rápida entrevista, o governador defendeu que apenas a anistia para envolvidos direta e indiretamente nos atos do 8 de janeiro de 2023 levaria o país à pacificação e rechaçou o caminho de se aprovar o chamado projeto da dosimetria, em que se reduziria penas para os condenados.

Na prática, a depender do teor do texto aprovado pelo Congresso, uma anistia poderia até mesmo reabilitar o ex-presidente para concorrer ao Palácio do Planalto no próximo ano.