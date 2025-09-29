Brasil abre 147.358 vagas formais de trabalho em agosto, abaixo do esperado

O saldo de agosto deste ano foi o pior para o mês em toda a série histórica do Novo Caged, que contabiliza dados desde 2020. No mesmo mês em 2024, foram criados 239.069 postos de trabalho.

Já no acumulado do ano, o saldo positivo ficou em 1.501.930, menor do que o mesmo período em 2024, que contabilizou abertura de 1.742.664 vagas.

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, voltou a apontar, nesta segunda-feira, os efeitos da elevada taxa básica de juros como fator principal para o resultado mais fraco do mês passado, destacando que ele superou o impacto das tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre produtos brasileiros.

"Você tem um pequeno impacto das tarifas do senhor Trump", disse em entrevista coletiva para a divulgação dos dados. "Mas eu diria que o maior impacto é dos juros, porque a tarifa impacta alguns setores específicos...agora os juros impactam bastante, porque interferem no conjunto da economia".

Na semana passada, Marinho já havia antecipado que os dados referentes a agosto mostrariam a continuação do crescimento do emprego formal no Brasil, mas em um ritmo menor do que o que vinha sendo registrado anteriormente e responsabilizou o alto patamar da taxa de juros pela desaceleração.

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta segunda-feira que o mercado de trabalho brasileiro está atualmente "no melhor momento das últimas três décadas", mas que os dados da economia subsidiam o cenário-base do BC, de desaceleração da atividade.