BYD prevê que exportações representem 20% das vendas em 2025

HONG KONG (Reuters) - A fabricante chinesa de veículos elétricos BYD previu que as exportações representarão cerca de 20% de suas vendas globais este ano, ajudadas por lançamento de novos modelos, publicou o South China Morning Post nesta segunda-feira.

A BYD prevê de 800 mil a 1 milhão de entregas fora da China continental em 2025, em comparação com as vendas totais projetadas de 4,6 milhões de veículos, disse o jornal, citando o gerente geral de marca e relações públicas da BYD, Li Yunfei.

"As entregas internacionais darão uma contribuição maior nos próximos anos", disse Li, de acordo com o SCMP, acrescentando que a própria frota de navios de transporte de carros da BYD apoiou o aumento das exportações.