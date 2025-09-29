Concessões de empréstimos no Brasil caem em agosto, estoque de crédito sobe, mostra BC

SÃO PAULO (Reuters) - As concessões de empréstimos no Brasil caíram 1,9% em agosto na comparação com o mês anterior, informou o Banco Central nesta segunda-feira, com o estoque total de crédito avançando 0,5% no período, a R$6,757 trilhões.

Na comparação com o mesmo período do ano passado, o crescimento do estoque total de crédito desacelerou para 10,1% em agosto, de 10,8% em julho, em meio a uma política monetária contracionista, com a taxa básica de juros Selic em 15%.

Na semana passada, o BC projetou uma expansão de 8,8% no estoque de crédito do Brasil este ano.