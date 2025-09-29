Demanda por recursos do BNDES contra tarifaço dos EUA chega a R$4,8 bi, banco libera R$2,1 bi

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O BNDES já aprovou R$2,1 bilhões em crédito para apoiar as empresas brasileiras afetadas pelo aumento de tarifa de importação dos Estados Unidos adotado para produtos brasileiros a partir de agosto, informou o banco de fomento nesta segunda feira, citando uma demanda de cerca de R$4,8 bi por recursos.

O governo federal lançou em meados de agosto o chamado de "Plano Brasil Soberano", que incluiu R$40 bilhões para ajudar empresas impactadas pela tarifa de importação de 50% adotada pelos EUA contra os produtos brasileiros. Desse total, R$30 bilhões são do Fundo Garantidor de Exportações (FGE) e o restante do BNDES.