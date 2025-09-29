Democratas e Trump se enfrentam em batalha orçamentária que pode provocar paralisação do governo dos EUA

Se o Congresso não agir, milhares de funcionários do governo federal poderão ser dispensados, desde a Nasa até os parques nacionais, e uma ampla gama de serviços será interrompida. Os tribunais federais podem ter que fechar e os subsídios para pequenas empresas podem sofrer atrasos.

No entanto, essa é uma batalha que vai além do financiamento temporário. É a continuação de uma luta que vem se formando desde que Trump assumiu o cargo em janeiro e se recusou a gastar bilhões de dólares que o Congresso já havia aprovado.

Os democratas pretendem usar a ameaça de uma paralisação para restaurar parte desse financiamento e sustentar os subsídios para a saúde que expiram no final do ano.

O que está em jogo são US$1,7 trilhão em gastos discricionários que financiam as operações das agências, que vencerão no final do ano fiscal na terça-feira se o Congresso não os prorrogar.

Isso equivale a cerca de um quarto do orçamento total de US$7 trilhões do governo, sendo que a maior parte do restante vai para programas de saúde e aposentadoria e pagamentos de juros sobre a dívida de US$37,5 trilhões.

Os holofotes estarão voltados para Trump, um republicano que culpou os democratas pelo impasse, e para o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, que terá de manter sua base na linha para atingir os objetivos de seu partido.