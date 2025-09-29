Dólar cai ante o real sob influência do exterior

Às 17h04, na B3, o dólar para outubro -- atualmente o mais líquido no Brasil -- cedia 0,58%, aos R$5,3240.

O dólar engatou perdas ante o real já no início da sessão, acompanhando o sinal negativo vindo do exterior, onde a moeda norte-americana cedia em meio ao risco de paralisação do governo dos EUA. Ainda que o financiamento esteja prestes a expirar, nesta terça-feira, os republicanos e democratas no Congresso dos EUA não dão sinais de que concordarão com uma solução temporária para os gastos.

Neste cenário, o dólar à vista atingiu a cotação mínima de R$5,3052 (-0,63%) às 10h42, acompanhando o recuo da moeda ante a maior parte das demais divisas no exterior. No restante da sessão o dólar recuperou parte da força, mas ainda assim encerrou em queda ante o real.

Entre os eventos do dia, destaque para comentários do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, durante o evento Itaú Macro Day, em São Paulo.

Galípolo descartou mudanças na abordagem atual da instituição em relação às reservas cambiais e ao estoque de swaps, reforçando que o câmbio no Brasil é flutuante e que a instituição atua para corrigir disfuncionalidades.

"Não há nenhum objetivo ou preocupação no sentido de recomposição de reservas ou mudanças em swaps", disse Galípolo, acrescentando que o BC tem reservas robustas para responder a qualquer disfuncionalidade no mercado de câmbio.