Economistas fazem ajuste para baixo em estimativa de inflação para este ano e o próximo no Focus

SÃO PAULO (Reuters) - Economistas consultados pelo Banco Central fizeram leves ajustes para baixo em suas estimativas para inflação neste ano e no próximo e mantiveram seus cálculos para o crescimento da economia e para a taxa básica de juros, mostrou a edição mais recente do boletim Focus divulgada nesta segunda-feira.

Para a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), referência para o regime de metas, os economistas estimam agora uma alta de 4,81% ao final deste ano, ante 4,83% há uma semana, ao passo que, para 2026, o cálculo é de inflação de 4,28%, contra 4,29% uma semana atrás.

Os agentes mantiveram ainda suas projeções para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2025 e 2026 -- 2,16% e 1,80%, respectivamente --, assim como para a taxa básica de juros Selic também para este ano e o próximo -- 15,00% e 12,25%, respectivamente.