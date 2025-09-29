EUA ampliam lista restrição de exportação para incluir subsidiárias

(Reuters) - Os Estados Unidos tomaram nesta segunda-feira medidas severas contra empresas da China e de outros países que usam subsidiárias para contornarem restrições norte-americana a equipamentos de fabricação de chips e outras tecnologias.

O Departamento de Comércio dos EUA emitiu uma nova regra, expandindo uma lista de exportações restritas, conhecida como Lista de Entidades, para incluir automaticamente as subsidiárias controladas em pelo menos 50% por uma empresa que esteja na lista. A regra foi publicada no Registro Federal dos EUA. A ação aumenta consideravelmente o número de empresas que precisam de licenças para receberem produtos e serviços norte-americanos.

É provável que a regra desestruture cadeias de suprimentos. Ela também tornará mais difícil para as empresas determinarem se as exportações para um cliente ou fornecedor são restritas. De acordo com a regra, certas transações podem ser permitidas por 60 dias.