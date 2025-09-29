EUA colocam Brasil e África do Sul em lista de observação de tráfico de pessoas

O relatório foi publicado nesta segunda-feira, quase três meses após a data prevista para ser entregue ao Congresso, e depois de a maior parte da equipe que o prepara ser demitida.

Brasil e África do Sul foram transferidos para a "Lista de Observação de Nível 2" do relatório, o que significa que eles devem demonstrar mais esforços em relação à questão ou enfrentarão possíveis sanções dos EUA.

Tanto para a África do Sul quanto para o Brasil, o relatório observou esforços significativos em relação ao tráfico de pessoas, mas avaliou que eles não foram suficientes.

O relatório sustenta que o governo brasileiro iniciou menos investigações e processos do que nos anos anteriores, e que os tribunais registraram menos condenações iniciais por tráfico.

O presidente Donald Trump, um republicano, impôs tarifas a produtos brasileiros importados pelos EUA, restrições de visto a autoridades e sanções financeiras em resposta ao julgamento e à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em relação à África do Sul, o relatório reconhece que "os esforços significativos incluíram o lançamento da primeira equipe de trabalho subprovincial do país e a condenação de mais traficantes".