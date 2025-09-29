Galípolo diz que BC atua contra disfuncionalidades e descarta mudanças em reservas e swaps

Nos últimos anos, o BC tem repetido que suas atuações no mercado -- por meio de leilões de dólares ou de swaps, um tipo de contrato cambial que influencia cotações no mercado futuro e, consequentemente, também no segmento à vista -- servem para reduzir disfuncionalidades, e não para conter a alta ou a baixa do dólar.

"Temos convicção de que o câmbio flutuante é importante", reforçou Galípolo.

Questionado sobre o déficit atual da conta corrente brasileira, Galípolo afirmou que o resultado demonstra que a demanda interna segue elevada.

Os dados mais recentes do BC mostram que, de janeiro a agosto, o déficit em transações correntes do Brasil foi de US$46,810 bilhões, ante um déficit de US$36,744 no mesmo período do ano passado. O país recebeu US$52,649 bilhões em investimentos diretos (IDP) no acumulado de 2025.

"Não gostamos muito da lógica de que o déficit em conta corrente está sendo financiado pelos investimentos", pontuou Galípolo. "A conta corrente demonstra que temos uma economia com demanda em patamar alto", acrescentou.

(Reportagem de Fabrício de Castro)