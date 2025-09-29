Guillen diz ver pouca incerteza em transição para novos diretores do BC

Os mandatos de Guillen e do diretor de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução, Renato Gomes, encerram-se em 31 de dezembro, mas ainda não há definição sobre quem o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicará para sucedê-los, além de nenhuma informação sobre quando isso ocorrerá.

Na semana passada, o presidente do BC, Gabriel Galípolo, elogiou o trabalho dos dois diretores durante uma coletiva de imprensa, brincando que estava atrás de alternativas para mantê-los no cargo. Ele acrescentou que a decisão sobre a indicação de diretores é apenas do presidente Lula.

A partir do próximo ano, todos os nove membros do Copom terão sido nomeados por Lula.

No evento desta segunda-feira, Guillen também reiterou que a autoridade monetária observa sinais em diversos indicadores econômicos de que a política monetária está tendo efeitos sobre a economia, com um cenário de desaceleração econômica se desenvolvendo como esperado.

"A política monetária tem tido impacto, potência e efeito. Isso a gente vê em vários indicadores", apontou.

Por outro lado, o diretor afirmou que os membros da autarquia seguem observando dinamismo em várias dimensões do mercado de trabalho, que segue resiliente.