Ibovespa fecha em alta, mas sem sustentar recorde com recuo de Petrobras

Ele destacou, contudo, a nova revisão para baixo em projeções para a inflação da pesquisa Focus como mais um componente positivo para a bolsa paulista, uma vez que tem ajudado a aumentar a expectativa entre agentes financeiros de um potencial corte na taxa Selic no começo de 2026.

DESTAQUES

- ELETROBRAS PNB subiu 4,3% e ELETROBRAS ON avançou 3,93%, renovando máximas históricas. Analistas do Bradesco BBI reiteramos Eletrobras como uma das principais recomendações no setor de utilidade pública, ao lado de Sabesp, com novos preços-alvo para o final de 2026 de R$83 para as ações PNB e de R$75 para os papéis ON. Eles citam entre os argumentos que veem a Eletrobras bem-posicionada para capturar o ciclo estrutural de valorização da energia elétrica, com ativos de geração que se tornam cada vez mais estratégicos em um cenário de oferta restrita e demanda crescente.

- ITAÚ UNIBANCO PN fechou em alta de 0,57%, após alcançar R$39,36 no melhor momento (+1,78%), novo topo intradia. Analistas da XP Investimento reiteraram recomendação de compra para as ações, com preço-alvo de R$45, após evento com representantes do banco, do qual saíram com uma visão construtiva sobre o case de investimento. No setor, tendo como pano de fundo também dados de agosto de crédito divulgados pelo Banco Central, BRADESCO PN subiu 1,02%, SANTANDER BRASIL UNIT avançou 1,69% e BANCO DO BRASIL ON encerrou com variação positiva de 0,05%.

- PETROBRAS PN recuou 1,36% e PETROBRAS ON perdeu 1,89%, no terceiro pregão de seguido no vermelho, pressionadas nesta sessão pelo declínio dos preços do petróleo no exterior, onde o barril sob contrato Brent fechou em baixa de 3,08%. No setor, BRAVA ON encerrou com queda de 0,98%, PETRORECONCAVO ON caiu 1,38% e PRIO ON apurou retração de 0,84%.

- BRASKEM PNA caiu 5,13%, ainda refletindo receios no mercado após anúncio de que contratou assessores para avaliar opções para sua estrutura de capital. Analistas do BTG Pactual veem um risco de diluição para acionistas da petroquímica "firmemente" presente. Eles citaram que a companhia continua em uma posição delicada, com os spreads petroquímicos sem sinais de recuperação, enquanto a recente decisão de contratar assessores para avaliar alternativas adiciona mais um elemento de preocupação ao sugerir que uma conversão de dívida em ações ou estruturas alternativas não podem ser descartadas.