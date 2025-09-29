IGP-M sobe 0,42% em setembro e fica acima do esperado

"A queda entre os bens finais foi menos intensa, o que favoreceu a aceleração do IPA", disse André Braz, economista do FGV IBRE, uma vez que a queda nos custos dos Bens Finais passou a 0,02 no mês, de uma deflação de 0,55% no mês anterior.

Já o avanço das Matérias-primas Brutas desacelerou a 1,47%, de 1,56% antes.

"Esse movimento, de matérias-primas subindo menos, pode reduzir a pressão por repasses ao longo da cadeia produtiva", completou.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que tem peso de 30% no índice geral, avançou 0,25% em setembro, de uma queda de 0,07% em agosto.

Entre as oito classes de despesa que compõem o índice, quatro apresentaram avanços nas suas taxas de variação: Habitação (-0,19% para 1,14%), Educação, Leitura e Recreação (-0,78% para 0,38%), Transportes (-0,22% para 0,16%) e Alimentação (-0,42% para -0,29%).

"No IPC, o término do bônus de Itaipu elevou o preço da energia elétrica, que se tornou a principal influência sobre o índice que mede a variação do custo de vida", disse Braz, referindo-se ao valor distribuído aos consumidores todo ano após apuração do saldo registrado na conta de comercialização da energia da usina hidrelétrica binacional no ano anterior.