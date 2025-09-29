Minério de ferro cai com demanda fraca por aço e aumento de estoques nos portos da China

O minério de ferro de referência de setembro na Bolsa de Cingapura recuou 0,02%, a US$105,3 a tonelada.

Os futuros do minério de ferro tiveram queda acentuada na semana passada, já que as siderúrgicas diminuíram o ritmo de reabastecimento antes dos feriados do Dia Nacional da China, de 1 a 8 de outubro, disseram analistas do ANZ em nota.

A corretora chinesa Hexun Futures disse que a oferta elevada de aço, combinada com a demanda fraca, estava pesando sobre o mercado.

Os estoques totais de minério de ferro nos portos da China subiram 0,29% na semana anterior, para cerca de 132,5 milhões de toneladas, em 26 de setembro, segundo dados da SteelHome.

Os atuais níveis elevados de produção de ferro fundido, combinados com as fortes chegadas aos portos, sugerem que os estoques portuários provavelmente aumentarão ainda mais, disse a corretora Everbright Futures.

Se a demanda por aço enfraquecer significativamente, a redução das margens de lucro das empresas siderúrgicas poderá provocar cortes voluntários na produção, levando a um aumento dos estoques de minério de ferro, disse a corretora.