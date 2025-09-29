Ministra das Finanças britânica deixa porta aberta para mais aumentos de impostos no orçamento

Questionada se poderia repetir a declaração que fez às empresas em novembro passado de que não voltaria com mais empréstimos ou mais impostos, Reeves disse: "Acho que todos podem ver que o mundo mudou e não estamos imunes a essa mudança".

Ela citou as tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, os conflitos globais e um possível rebaixamento da produtividade pelo Escritório de Responsabilidade Orçamentária como fatores que afetam as perspectivas.

"Temos que responder a isso... é muito importante que mantenhamos esses compromissos com a estabilidade econômica", disse ela à BBC.

"Gostaria que não fosse assim, mas sou ministra no mundo como ele é, não no mundo que eu gostaria que fosse."

