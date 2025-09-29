Preços do petróleo caem 3% com planos da Opep+ de aumentar a produção

Por Arathy Somasekhar

HOUSTON (Reuters) - Os preços do petróleo caíram 3% nesta segunda-feira, já que os planos da Opep+ para outro aumento na produção de petróleo em novembro e a retomada das exportações de petróleo pela região do Curdistão iraquiano, via Turquia, aumentaram as perspectivas da oferta global.

Os contratos futuros do petróleo Brent caíram US$2,16, ou 3,1%, fechando a US$67,97 por barril, depois de atingirem o valor mais alto desde 31 de julho na sexta-feira. O petróleo West Texas Intermediate dos Estados Unidos caiu US$2,27, ou 3,45%, a US$63,45.