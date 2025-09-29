Presidente do Fed de Cleveland diz que EUA precisam manter política restritiva em meio pressões inflacionárias

(Reuters) - O Federal Reserve precisa manter uma política monetária restritiva para que a inflação atinja sua meta de 2%, disse Beth Hammack, presidente do Fed de Cleveland, ao Squawk Box Europe da CNBC nesta segunda-feira.

"É um momento desafiador para a política monetária. Estamos sendo desafiados em ambos os lados de nosso mandato", disse ela, referindo-se à inflação e ao pleno emprego.

"Quando eu analiso esses dois lados de nosso mandato, acho que realmente precisamos manter uma postura restritiva da política monetária para que possamos levar a inflação de volta à nossa meta", disse ela.