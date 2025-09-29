RWE se retira de projeto de hidrogênio verde de US$10 bi na Namíbia

WINDHOEK (Reuters) - A empresa alemã de energia RWE disse nesta segunda-feira que se retirou do projeto de amônia verde Hyphen da Namíbia, estimado em US$10 bilhões, um golpe para as ambições do país africano de se tornar um importante centro de hidrogênio.

A retirada é o exemplo mais recente de empresas reconsiderando investimentos em uma tecnologia nascente cujo desenvolvimento é caro.

A RWE assinou um memorando de entendimento preliminar e não vinculativo com a Hyphen em 2022 para obter cerca de 300.000 toneladas por ano de amônia - um composto usado principalmente para fabricar fertilizantes - a partir de 2027.