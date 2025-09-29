Stellantis nomeia brasileiro João Laranjo para vice-presidência financeira

Por Romolo Tosiani

A montadora franco-italiana Stellantis nomeou o brasileiro João Laranjo como seu vice-presidente financeiro, com efeito imediato, informou a empresa nesta segunda-feira. Laranjo vai suceder Doug Ostermann, que se demitiu por motivos pessoais, informou a empresa.

"Tendo trabalhado em estreita colaboração com João por 15 anos e testemunhado sua ascensão na hierarquia, sempre fiquei impressionado com sua excelente perspicácia financeira, mentalidade voltada para resultados e profundo entendimento das complexidades de nosso setor", disse o presidente-executivo da Stellantis, Antonio Filosa, que antes de presidir o grupo, comandou a operação sul-americana da Stellantis.