Taxas dos DIs sobem após dados de emprego formal no Brasil

Entre os contratos longos, a taxa para janeiro de 2030 estava em 13,385%, ante 13,34% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2035 tinha taxa de 13,555%, em alta de 5 pontos-base ante 13,502%.

Pela manhã as taxas no Brasil oscilaram em baixa, em meio à expectativa de que o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) traria números fracos sobre a geração de empregos no Brasil em agosto. A divulgação dos números estava marcada para as 14h30.

Operador de um banco de investimentos ouvido pela Reuters pontuou que alguns rumores que circularam pelas mesas indicavam a geração de 100.000 postos de trabalho formal no mês passado -- bem abaixo dos 160 mil novos empregos projetados por economistas. < BRPROL=ECI>

Essa perspectiva de geração menos de vagas -- um fator de alívio para a inflação -- fez a taxa do DI para janeiro de 2027 marcar a mínima de 13,980% às 10h35, em baixa de 6 pontos-base. A taxa do DI para janeiro de 2032 marcou a mínima de 13,485% às 14h24, em queda de 3 pontos-base.

Porém, às 14h30 o Ministério do Trabalho e Emprego informou que o Brasil abriu 147.358 vagas formais de trabalho em agosto, segundo o Caged -- um resultado abaixo do projetado pelos economistas, mas acima dos 100.000 empregos que circulavam mais cedo pelas mesas.

Em reação, parte do mercado que “vendeu taxa” pela manhã passou para a ponta de compra à tarde, o que conduziu as taxas para o território positivo. Às 16h13, -- já após os números do Caged -- a taxa para janeiro de 2027 marcou a máxima de 14,065%, em alta de 3 pontos-base.