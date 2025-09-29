Trump diz que detalhes sobre tarifas de móveis serão divulgados em breve

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que os detalhes sobre as tarifas de importação de móveis estavam próximos, depois de anunciar taxas de até 50% sobre esses produtos na semana passada.

"Vou impor tarifas substanciais a qualquer país que não fabrique seus móveis nos Estados Unidos. Detalhes a seguir", disse Trump em uma publicação na mídia social, mencionando a perda de negócios na Carolina do Norte.

Trump anunciou uma tarifa de 50% sobre armários de cozinha e penteadeiras importados, juntamente com uma taxa de 30% sobre móveis estofados, que entrarão em vigor em 1º de outubro.