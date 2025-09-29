Vance diz que governo dos EUA "caminha para paralisação" após reunião com democratas

"Acho que estamos caminhando para uma paralisação", disse o vice-presidente JD Vance.

Os democratas dizem que qualquer acordo para estender esse prazo também deve preservar benefícios de saúde que estão expirando, enquanto os republicanos insistem que a saúde e o financiamento do governo devem ser tratados como questões separadas.

O líder democrata no Senado, Chuck Schumer, disse que os dois lados "têm diferenças muito grandes".

Se o Congresso não agir, milhares de funcionários do governo federal poderão ser dispensados, desde a Nasa até os parques nacionais, e uma ampla gama de serviços será interrompida. Os tribunais federais podem ter que fechar e os subsídios para pequenas empresas podem ser adiados.

Impasses orçamentários se tornaram relativamente rotineiros em Washington nos últimos 15 anos e geralmente são resolvidos no último minuto. Mas a disposição de Trump de anular ou ignorar leis de gastos aprovadas pelo Congresso injetou uma nova dimensão de incerteza.

Trump tem se recusado a gastar bilhões de dólares aprovados pelo Congresso e está ameaçando estender as demissões da força de trabalho federal se o Congresso permitir o fechamento do governo. Até o momento, apenas alguns órgãos publicaram planos detalhando como procederão no caso de uma paralisação.