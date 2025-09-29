Vendas pendentes de moradias nos EUA sobem em agosto em meio a taxas de hipotecas baixas

WASHINGTON (Reuters) - As vendas de moradias usadas nos Estados Unidos aumentaram em agosto, uma vez que as taxas de hipoteca mais baixas levaram os compradores de volta ao mercado, embora um mercado de trabalho mais fraco possa conter ganhos adicionais.

A Associação Nacional de Corretores de Imóveis informou nesta segunda-feira que as vendas pendentes de moradias, com base em contratos assinados, aumentaram 4,0% no mês passado. Economistas consultados pela Reuters previam que os contratos, que se tornam vendas depois de um ou dois meses, teriam alta de 0,2%.

As vendas pendentes de casas avançaram 3,8% em agosto em relação ao ano anterior.