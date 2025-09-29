Wall St abre em alta com investidores de olho em possibilidade de paralisação do governo

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram em alta nesta segunda-feira, com os investidores deixando de lado comentários "hawkish" de uma autoridade do Federal Reserve e avaliando o impacto de uma iminente paralisação do governo.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,13% na abertura, para 46.306,34 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,27%, a 6.661,58 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,54%, para 22.605,299 pontos.

(Reportagem de Niket Nishant e Sukriti Gupta em Bengaluru)