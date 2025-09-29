Williams diz que corte de juros do Fed tem como objetivo estimular mercado de trabalho

(Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Nova York, John Williams, disse nesta segunda-feira que os sinais emergentes de fraqueza no mercado de trabalho motivaram seu apoio ao corte da taxa de juros na reunião mais recente do banco central dos Estados Unidos.

"Fez sentido reduzir um pouco a taxa de juros" e "tirar um pouco da restritividade", para ajudar a impulsionar o mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, manter alguma pressão para baixo sobre os níveis de inflação que ainda estão altos, afirmou Williams em um evento em Nova York.

Mais cedo neste mês, o Fed reduziu sua taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual, para entre 4% e 4,25%. Na reunião, autoridades previram mais cortes até o final do ano. Williams não disse o que espera da política monetária daqui para frente, afirmando que o Comitê Federal de Mercado Aberto tomará decisões reunião por reunião.