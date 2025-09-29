YouTube pagará US$24,5 milhões para resolver processo sobre suspensão da conta de Trump

A Meta e o X concordaram neste ano em pagar para resolver os processos.

Segundo o acordo com o YouTube, US$22 milhões serão pagos em nome de Trump ao Trust for the National Mall, uma organização sem fins lucrativos que, segundo o processo, é dedicada à construção de um salão de US$200 milhões que Trump está construindo na Casa Branca.

Espera-se que o trabalho na instalação de 8.361,27 metros quadrados seja concluído "muito antes" do término do mandato de quatro anos de Trump em janeiro de 2029.

O valor restante será destinado a outros demandantes no caso, incluindo a American Conservative Union, que patrocina a Conservative Political Action Conference, e a autora norte-americana Naomi Wolf.

O YouTube não admitiu irregularidades e não fará mudanças em seu produto ou políticas.

Trump não perdeu sua conta no YouTube em 2021, mas foi suspenso do envio de novos vídeos; ela foi restaurada em 2023.