Ações da China e de Hong Kong registram 5º ganho mensal consecutivo antes de feriados

As ações de semicondutores onshore subiram 2% depois que a DeepSeek lançou um novo modelo experimental que, segundo ela, treina de forma mais eficiente e lida com sequências de texto mais longas melhor do que as versões anteriores.

Também ajudou o sentimento a notícia de que a China irá distribuir 500 bilhões de iuanes (US$70,25 bilhões) em capital para acelerar projetos de investimento.

O lançamento do programa sugere que Pequim está ficando mais preocupada com as perspectivas de crescimento, especialmente com a queda nos investimentos em julho e agosto, reforçando opiniões mais cautelosas para o segundo semestre, disse Ting Lu, economista-chefe para a China da Nomura.

Os mercados da China ficarão fechados de 1 a 8 de outubro devido a um feriado, enquanto Hong Kong fechará de 1 a 7 de outubro.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,25%, a 44.932 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,87%, a 26.855 pontos.